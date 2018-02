Werkgevers zijn boos: “Niet aan KMI of minister om te bepalen of je thuis mag werken”

Werkgeversorganisaties zijn allerminst te spreken over de communicatie van donderdagavond rond de verwachte verkeersproblemen door het winterweer. “Het is niet aan het KMI of aan iemand anders om te zeggen dat je mag thuiswerken.”

Het KMI kondigde donderdag code oranje af voor vrijdagochtend. De verwachte sneeuwval zou het hele verkeer lam kunnen leggen. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als minister van Werk Kris Peeters (CD&V) riepen mensen daarop vrijdagochtend niet de baan op te gaan. De minister deed dat op Twitter met de hashtag “thuiswerkalarm”. Velen gaven daar gehoor aan, wat resulteerde in een rustige ochtendspits.

De boodschap van het AWV en van Peeters is bij werkgeversorganisaties in het verkeerde keelgat geschoten. “Ik roep op tot gezond verstand en ik zou een beetje terughoudendheid willen vragen van de mensen van het KMI”, liet VBO-topman Pieter Timmermans weten in het Radio 1-programma ‘Hautekiet’. “Gisteravond zegt men dat er grote problemen zullen zijn voor de ochtendspits en dat alles in de soep gaat draaien. Maar vanmorgen is er niets gebeurd. We moeten daarmee opletten.”

VBO-topman Pieter Timmermans. Foto: Bart Dewaele

Niet de rol van die mensen

Volgens Timmermans is het niet de plaats van het KMI, het AWV, noch minister Peeters om werknemers op te roepen thuis te blijven. “Het is niet aan iemand van een weerdienst of van een administratie om te bepalen of je mag thuiswerken. Dat is niet de rol van die mensen. Zij moeten informatie geven over de verwachtingen en dan moeten de bedrijven samen met hun werknemers zich daarop organiseren. Dat is de normale gang van zaken. Het laatste woord ligt bij de werkgevers.”

Het VBO-kopstuk stelt dat werkgever en werknemer tot onderlinge afspraken kunnen komen als het nodig is. “Men moet niet gaan oproepen om niet te gaan werken. Op den duur interpreteert men dat als: ‘De weerman heeft gezegd dat het morgen slecht weer is en we moeten niet gaan werken.’ Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Werkgever heeft het laatste woord

Werkgeversorganisatie VOKA valt Timmermans bij, al vinden ze het een goede zaak dat er gewaarschuwd werd. Op die manier kunnen bedrijven voorzorgsmaatregelen treffen. “Een van die voorzorgen kan zijn dat er van thuis uit gewerkt wordt, maar het is de werkgever en niemand anders die daarover het laatste woord heeft”, aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Beelden uit Oostduinkerke. Foto: Myriam De Becker

Geen lichtzinnige beslissing

In een reactie laat Veva Daniëls van het AWV weten dat de oproep om thuis te blijven “geen lichtzinnige beslissing” was, meldt VRT NWS. Aan Belga laat Daniëls weten dat de oproep werd gedaan op basis van de weersvoorspellingen die de wintercoördinator op dat moment tot zijn beschikking had. “Die voorspelden een zware ochtendspits met vriestemperaturen en neerslag wat tot zware problemen op onze wegen kon leiden.”

Volgens Miet Deckers, de woordvoerster van Peeters, heeft de minister “alleen verwezen naar het wettelijk kader dat occasioneel telewerk mogelijk maakt”. Ze bevestigt dat enkel werkgevers en werknemers daartoe kunnen beslissen in onderling overleg. De ophef begrijpt ze niet goed. “Het is toch voor iedereen met gezond verstand duidelijk dat telewerk voor bepaalde functies in een onderneming niet mogelijk is.”

Foto: Luc Lambert

Overleg

Weerman David Dehenauw van het KMI zegt dat hij samen met KMI-directeur Daniël Gellers na de vorige sneeuwval op 11 december een overleg heeft gehad met het kabinet-Peeters om een manier af te spreken om de bevolking in de toekomst in te lichten over de link tussen een weerswaarschuwing en de mogelijkheid van telewerken. “Maar het is duidelijk dat het KMI alleen voor zo nauwkeurig mogelijke voorspellingen zorgt. Het is zeker niet de taak van het KMI om iets over telewerk te beslissen.”