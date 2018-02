Het Olympische vuur brandt in Pyeongchang: “Je kan enkel genieten als je de regels respecteert”

De Zuid-Koreaanse Yuna Kim, Olympisch kampioene kunstschaatsen in 2010, heeft met de Olympische vlam het vuur aangestoken in het Olympisch Stadion van het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, de gaststad van de 23ste Winterspelen.

De vlam heeft er een reis van 109 dagen op zitten. Het vuur werd op 24 oktober aangestoken. Dat gebeurde naar aloude traditie tijdens een officiële ceremonie in het Griekse Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen. Na een tocht van een week doorheen Griekenland, kwam de toorts op 1 november aan in Zuid-Korea. Vanuit Incheon begon daar een reis van 101 dagen, die vrijdag eindigde in het olympisch stadion van Pyeongchang, de gaststad van de komende Winterspelen.

Het vuur legde precies 2.018 km af op Zuid-Koreaans grondgebied, langs negen provincies en acht grote steden. In totaal droegen 7.500 lopers de fakkel. Zij vertegenwoordigen de 75 miljoen mensen die op het Koreaanse Schiereiland (Noord- & Zuid-Korea) wonen.

Foto: AFP

“Het moment van de waarheid is daar”

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in verklaarde de 23ste Olympische Winterspelen voor geopend. Moon opende de Spelen na een toespraak van Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

“Jullie kunnen allemaal erg trots zijn. Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Het is tijd voor Pyeongchang’’, aldus de Duitser, die zich de voorbije periode al vaker lovend uitliet over het organisatiecomité. “Nu is het aan de atleten. Het moment van de waarheid is daar. Jullie kunnen ons de komende weken inspireren en laten zien dat we in de sport allemaal gelijk zijn. Sport brengt mensen samen.’’

Bach had ook een duidelijke boodschap voor de atleten: “Je kan enkel genieten van je olympische prestatie als je de regels respecteert en clean blijft.”

De Spelen werden vrijdag dan wel officieel voor open verklaard, de competities zijn eigenlijk donderdag al gestart met het gemengd dubbel in het curling, een nieuwe discipline. In Pyeongchang staan vijftien sporten, onderverdeeld in 102 events, op het programma.