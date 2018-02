Stoere Fabrizio uit ‘Temptation Island’ geeft toe: “Ik ben altijd al onzeker geweest”

Het vriendje van de Nederlandse Daniëlle noemde hem een kleurplaat omdat zijn bovenlichaam vol tatoeages staat, maar de stoere Fabrizio is eigenlijk een gevoelig man. “Ik ben altijd al onzeker geweest”, zei hij in ‘Goedele On Top’ op Vijf, net na de derde aflevering van ‘Temptation Island’.

Zoals gewoonlijk gaat Goedele Liekens na elke aflevering van 'Temptation Island', dieper in op de opvallendste gebeurtenissen. Donderdagavond zat verleider Fabrizio Tzinaridis bij haar in de studio. En de seksuologe heeft hem helemaal door. "Voor mij is het wel duidelijk waar al die tattoos voor dienen: om een stoere schelp te proberen maken rond dat heel peperkoeken hartje", zegt ze.

Altijd al onzeker

De 25-jarige man geeft toe dat Goedele hem correct heeft gelezen. "Voor mij is het een manier om me te uiten. Ik ben altijd al heel onzeker geweest. Ik kreeg vroeger die aandacht niet van vrouwen en dat respect van mannen. Als ik in een discotheek rondliep toen ik zeventig kilo woog... Zo'n gast duw je omver. Ze bekeken me niet."

In de discotheek

Maar nu is dat wel even anders. "Als ik nu in een discotheek binnenkom... Ik zeg niet dat iedereen aan de kant gaat, maar je ziet de mensen wel anders kijken", klinkt het. Fabrizio, die na drie dagen gevoelens begint te krijgen voor Mezdi's lief Daniëlle, vindt het ergens wel jammer dat mensen anders naar hem kijken door zijn uiterlijk omdat ze zijn binnenkant niet kennen. En die is volgens Goedele veel zachter.