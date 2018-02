Hasselt / Sint-Lambrechts-Herk / Wimmertingen / Kermt / Spalbeek / Kuringen / Stokrooie / Stevoort -

Na een ware thriller won Hubo Initia Hasselt na verlengingen in het Dommelhof van Sporting NeLo. Het plaatste zich zo voor de finale van de Belgische handbalbeker. Hasselt, met 10 bekers recordhouder, neemt het in de finale op tegen Visé. De finale wordt op 21 april gespeeld in Leuven.