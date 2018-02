Topregisseur Haneke noemt #Metoo een creativiteit dodende heksenjacht

De #Metoo-beweging is ontaard in een heksenjacht en installeert een nieuw, voor de creativiteit schadelijk puritanisme. Dat zegt de Oostenrijkse filmmaker Michael Haneke, dubbele Gouden-Palmwinnaar in Cannes en maker van een resem hedendaagse klassiekers, in een vrijdag afgedrukt interview met de Oostenrijkse krant Kurier. De hashtagbeweging zag het daglicht om seksueel misbruik van vrouwen aan de kaak te stellen.

Haneke is met name bezorgd over de mannenhaat waarmee het #Metoo-puritanisme gepaard blijkt te gaan. “Als kunstenaar begin je schrik te krijgen van die kruistocht tegen eender welke vorm van erotiek”.

Volgens de maker van ‘Happy End’ zou een film als ‘Het Rijk der Zinnen’ (1976) van Nagasi Oshima -een film over wurgseks en de limieten van de seksualiteit- momenteel niet meer kunnen gemaakt worden. “Natuurlijk moet elke verkrachting, moet elk seksueel misbruik veroordeeld worden”, aldus de 75-jarige cineast. “Maar ik vind de hysterie en de veroordelingen zonder enige vorm van proces die je momenteel meemaakt, ronduit degoutant”. Dat “ondoordacht” mensen aan de schandpaal zetten, “vernielt het leven van mensen zonder dat ook maar enig bewijs (van schuld, nvdr) is geleverd. Mensen worden in de media kapotgemaakt, levens en carrières worden vernietigd. Verdachte acteurs worden uit film en tv-reeksen geknipt uit schrik voor een verlies aan kijkers”.

Zelf is de regisseur van ‘Das Weisse Band’ en ‘Amour’, ondanks de controverses die zijn films oproepen (denk maar aan ‘La Pianiste’ en ‘Funny Games’), nog niet door #Metoo in opspraak gebracht. Hij is echter de ‘shitstorms’ (strontorkanen) beu die elke “onthulling” in de kranten teweegbrengt.

De heksenjacht, aldus nog de Oostenrijkse topcineast, maakt eigenlijk het ernstig aanpakken van het reële probleem van seksuele intimidatie nog moeilijker.