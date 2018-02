Plopsa bouwt nieuw waterpark vlakbij Landen

Landen - Plopsa gaat een nieuw waterpark bouwen in Hannuit, vlakbij Landen. Dat maakte het bedrijf zelf bekend in een persconferentie. Het park komt er na het succes van Plopsaqua in De Panne.

Het tweede waterpark zo uin 2020 de deuren moeten openen onder de naam Plopsaqua Hannuit-Landen. Het gloednieuwe park wordt in samenwerking met de steden Hannuit en Landen gerealiseerd en zal maar liefst 4.800 vierkante meter groot zijn. De keuze voor een centrale ligging in België, vlakbij de taalgrens is een weloverwogen keuze. “We bemerkten dat de bezoekersaantallen van Plopsaque De Panne de verwachtingen sterk overstegen, met een groot percentage bezoekers die afkomstig zijn uit alle hoeken van het land. Daarom voelden we de vraag en het potentieel om elders in België nog een waterpark te bouwen”, vertelt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

“Door de veroudering van de huidige stedelijke zwembaden, was er dringend nood aan vernieuwing. Een volledig nieuw zwembad bouwen was echter financieel niet haalbaar.”, aldus Emmanuel Douette, burgemeester van Hannuit. “Een belangrijk streefdoel bij dit project was dat we alles kunnen blijven aanbieden op een betaalbare manier, zowel voor de zwemmers als voor het gemeentelijk budget.”

“Dankzij de samenwerking met Plopsa kunnen niet enkel inwoners, maar ook scholen en zwemclubs genieten van een voordelig tarief, een gegarandeerde toegang en een uniek concept. Niet veel steden kunnen zo’n prachtig waterpark aanbieden aan hun inwoners.”, vult Iris Vander Schelde, burgemeester van Landen aan. “Daarnaast zullen we met deze toeristische trekpleister ook heel wat mensen uit andere regio’s aantrekken, wat de lokale middenstand dan ten goede komt.”

Aan de bouw van Plopsaqua Hannuit-Landen hangt een prijskaartje van € 22,5 miljoen euro. In het gloednieuwe zwemcomplex zal zowel plaats zijn voor ontspanning en recreatie als voor sport en educatie. Naast een 25 meter bad met 8 banen en een instructiebad met 4 banen, die moeten beantwoorden aan het grote verwachte aantal scholen en groepen, komt er een recreatief gedeelte met spectaculaire waterattracties, waaronder de 19 meter hoge Sky Drop, en een doorgedreven thematisering met Bumba en Maya als centrale figuren.