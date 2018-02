Staande ovatie voor Koreaanse sporters op Winterspelen, gejuich en boegeroep voor Russen

De atleten uit Zuid-Korea en Noord-Korea die onder gezamenlijke vlag meedoen aan de Olympische Spelen in Pyeongchang zijn vrijdag tijdens de openingsceremonie door de supporters en officials op de tribune met groot applaus en luid gejuich begroet. Als laatste van de 91 deelnemende landen kwamen de atleten in neutrale witte kleding het Olympisch Stadion binnengelopen. De neutrale vlag werd vastgehouden door zowel een atleet uit Zuid-Korea als een atleet uit Noord-Korea.

Moon Jae-in, de president van Zuid-Korea, stond op van zijn stoel om naar het gezelschap te zwaaien. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, deed hetzelfde.

Zuid-Korea en Noord-Korea hebben na de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig nooit officieel vrede gesloten. In januari bereikten beide landen een akkoord over gezamenlijke deelname aan de Winterspelen.

Gejuich en boegeroep voor Russen



De Russische atleten die onder neutrale vlag meedoen aan de Winterspelen werden tijdens de openingsceremonie in over het algemeen met voorzichtig gejuich onthaald. In het Olympisch Stadion was echter ook boegeroep te horen toen de 168 sporters, in het wit gekleed en met de olympische vlag voorop, werden voorgesteld tijdens de parade van deelnemende landen.

Rusland is vanwege het dopingschandaal tijdens de vorige Winterspelen in Sotsji uitgesloten van deelname. De 168 atleten die wel mee mogen doen hebben aangetoond dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest. Tijdens de Spelen mogen ze geen Russische vlaggen of emblemen tonen.

Tijdens de vlaggenparade kwamen op meerdere tribuneplaatsen Russische vlaggen tevoorschijn om de Russische sporters die wel meedoen in Pyeongchang te ondersteunen.

