Elise Mertens kent haar tegenstandster voor openingsduel in Fed Cup

Elise Mertens (WTA 20) neemt het zaterdag op tegen de Française Pauline Parmentier (WTA 91) in het openingsduel tussen België en Frankrijk in de eerste ronde van de Wereldgroep. Dat wees de loting op vrijdag uit.

Het duel wordt zaterdagnamiddag (14u) gespeeld in La-Roche-sur-Yon, op hardcourt. In het tweede enkelspel staat thuisspeelster Kristina Mladenovic (WTA 13) tegenover Kirsten Flipkens (WTA 70). De overige drie wedstrijden worden zondag vanaf 13 uur gespeeld. De dag begint dan met Kristina Mladenovic tegen Elise Mertens, gevolgd door Pauline Parmentier tegen Kirsten Flipkens. In het dubbelspel staan Kristina Mladenovic en Pauline Parmentier tegenover Ysaline Bonaventure en Alison Van Uytvanck. De winnaar van het duel tussen Frankrijk en België neemt het op 21 en 22 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Het Belgische Fed Cup-team zit voor het eerst sinds 2012 opnieuw in de Wereldgroep. De Belgische vrouwen klopten in april in Moskou Rusland (2-3) en beukten zo de poort naar de hoogste divisie in de Fed Cup open. In 2001 - in het tijdperk van Justine Henin en Kim Clijsters - won ons land de Fed Cup, in 2006 was België verliezend finalist.

Het programma:

Zaterdag (14u00):

Pauline Parmentier (Fra) - Elise Mertens (Bel)

gevolgd door

Kristina Mladenovic (Fra) - Kirsten Flipkens (Bel)

Zondag (13u00):

Kristina Mladenovic (Fra) - Elise Mertens (Bel)

gevolgd door

Pauline Parmentier (Fra) - Kirsten Flipkens (Bel)

gevolgd door

Kristina Mladenovic/Kristina Mladenovic (Fra) - Alison Van Uytvanck/Ysaline Bonaventure (Bel)