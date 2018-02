Vier op tien Belgen hebben geen of onvoldoende spaargeld

Spaargeld is sterk geconcentreerd bij een kleine groep van de Belgische bevolking. Dat leert een enquête van de bank ING.

Terwijl een kwart van de duizend ondervraagden helemaal geen spaargeld zegt te hebben, beschikt bijna een kwart van de spaarders over een tegoed van meer dan een netto jaarloon. Zo’n 27 procent van de spaarders bezit wel spaargeld, maar minder dan de richtlijn van drie maandinkomens die als noodzakelijk worden gezien voor onvoorziene uitgaven.

Het percentage spaarders ligt in België ook lager dan in veel andere Europese landen. Van de Belgische ondervraagden zegt 68 procent over spaargeld te beschikken. In Nederland, Spanje en Italië is dat 70 procent, in Luxemburg 80 procent. Voor heel Europa bedraagt het percentage 70,5 procent. Daarbij past wel een kanttekening: in België wilden meer mensen dan in andere landen niet op de vraag antwoorden.