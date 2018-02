TISM kiest voor duurzaamheid

Bree - De dikketruiendag vond dit schooljaar op dinsdag 6 februari plaats. In TISM werden de leerlingen een hele week klimaatbewust gemaakt. Een hele week lang werd de verwarming 2°C lager gezet. Daarnaast gingen er nog verschillende activiteiten door in de school.

In de inkomhal van TISM stond een fiets opgesteld, waarmee je een hele week kon testen hoeveel energie je moet opwekken om bepaalde huishoudtoestellen te laten functioneren. Aan de hand van een fotowedstrijd konden de leerlingen hun mooiste natuurfoto inleveren. De UCLL kwam hun energie-unit aan de derdegraadsleerlingen voorstellen. Nedcar gaf uitleg over de productie van hybride wagens en over groene energie bij elektrische wagens. Ook demonstreerden ze een aantal elektrische wagens. Aan de hand van ‘De klimaatcoach’ en ‘Da’s Proper’ maakte Goodplanet de leerlingen bewust over de klimaatopwarming en afvalbeheer.

Er werd aan de leerlingen en leerkrachten gevraagd om op de dikketruiendag verkleed naar school te komen. De personen met de 'meest gewaagde' outfits werden hiervoor beloond. Voor alle leerlingen werd er, met behulp van de smartphone, een klimaatquiz georganiseerd. Tijdens de eerste twee lesuren werd er een schoolrun doorheen het schoolgebouw georganiseerd, zodat de leerlingen van de eerste graad hun energie kwijt konden en het ook wat warmer kregen. Tijdens de eerste speeltijd kreeg iedereen die zelf een mok meebracht gratis chocomelk. Om het tijdens de middagspeeltijd wat ludieker te maken, hadden heel wat 'sterke' teams zich voor het touwtrekken ingeschreven en mochten ook de tweede en derde graad aan de schoolrun deelnemen. Hopelijk maken al deze duurzame projecten de aarde weer wat gezonder!