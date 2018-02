Seppe Smits glundert als Belgische vlaggendrager maar Tongaan steelt de show met ontblote borstkas

De openingsceremonie van de XXIIIe Olympische Winterspelen is vrijdag om 20.02 uur plaatselijke tijd (12.02 uur Belgische tijd) van start gegaan in het Olympische stadion van het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Ongeveer 35.000 genodigden woonden het (ijskoude) spektakel bij in het vijfhoekige stadion, dat op de openings- en sluitingsceremonies na niet wordt gebruikt en na de slotceremonie zelfs afgebroken wordt.