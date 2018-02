Prins William verrast met een speech over ongelukkig zijn: "Ik ben bezorgd over jullie, meisjes!"

Prins William verraste een grote groep Britse studenten toen hij tijdens zijn speech begon over mentale gezondheid, social media en gevoelens. Hij richtte zich vooral tot de vrouwen in de zaal. "Ik maak me soms zorgen om jullie, meisjes!"

De studenten van London's Burlington Danes Academy wisten niet dat prins William zou komen spreken over cyberpesten op school. Ze wisten ook helemaal niet dat de speech van de prins zo emotioneel geladen zou zijn.

De prins richtte zich eerst tot de vrouwen in de zaal. "Ik ben bezorgd om jullie, meisjes. De bewerkte foto's die we elke dag te zien krijgen, zijn niet echt. Probeer je er niet aan te spiegelen en denk niet dat deze beelden het uiteindelijke doel zijn. Online is zoveel fake te zien, worstel daar niet mee."

Toen William het verder over mentale gezondheid had, gaf hij de studenten in de zaal het advies om geen hele dag online te zitten. "Ga naar buiten, weg van je scherm", zei hij in zijn speech. "Dat is beter voor je mentale gezondheid."

De jongens in de zaal gaf hij het advies om open te zijn en genoeg over gevoelens te praten. "We zijn niet erg goed in emoties. Meisjes zijn daar beter in," gaf de prins toe. "Maar ook wij moeten daaraan werken. We moeten onze familie en vrienden laten weten hoe het met ons gaat."

De prins werd tijdens zijn speech geflankeerd door de Britse rapper Professor Green die eerder al het gezicht werd van een Britse campagne en die het taboe rond mentale gezondheid wil doorbreken.