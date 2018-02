OVERZICHT. Dit zijn alle carnavalsstoeten in Limburg

Je wilt wel eens een carnavalsstoet bijwonen maar weet nog niet welke? Wij geven je een handig overzicht van alle stoeten in Limburg! Onderaan dit artikel vind je ook een handige kaart met alle carnavalsstoeten.

Is jouw spruit ook volledig uitgedost naar school, naar de jeugdbeweging of naar de carnavalsstoet vertrokken? Bezorg ons dan jouw foto via deze uploadpagina.

Bekijk de foto's achteraf in dit album.

Zaterdag 10 februari

Genk Stoet in Genk. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Neerpelt Stoet in Sint-Huibrechts-Lille. Vertrek om 13.11 uur. Toegang bedraagt 4 euro (jonger dan 12 jaar gratis).

Kinrooi Stoet in Ophoven. Vertrek om 14.11 uur.

Voeren Stoet van de Böschuule in Teuven. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Tongeren Jeugdstoet. Vertrek om 14.33 uur. Gratis toegang



Zondag 11 februari

Lanaken Bèssemkaravaan in Lanaken. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Tongeren Stoet in Tongeren. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Lommel Stoet in Lommel. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Neerpelt Lichtstoet in Neerpelt. Vertrek om 19.33 uur. Toegang bedraagt 4 euro.

Hamont-Achel Stoet in Hamont. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 2 euro.

Bocholt Stoet in Kaulille. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Lummen Stoet in Lummen. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 2,50 euro.

Hechtel-eksel Stoet in Eksel. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 2 euro.

Zonhoven Stoet in Zonhoven. Vertrek om 14.11 uur.

Maasmechelen Stoet in Eisden-Dorp. Vertrek om 14.11 uur.

Opglabbeek Stoet in Opglabbeek. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Riemst Stoet in Kanne. Vertrek om 14.33 uur. Toegang is gratis.

Kinrooi Stoet in Kinrooi. Vertrek om 14.11 uur.



Maandag 12 februari

Sint-truiden Stoet in Sint-Truiden. Vertrek om 13.11 uur. Toegang is gratis.

Bocholt Stoet in Bocholt. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 2,50 euro, kinderen gratis.

Lanaken Stoet in Rekem. Vertrek om 14 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Voeren Stoet van de Djimmers in Moelingen. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Riemst Stoet in Vroenhoven. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Kinrooi Stoet in Molenbeersel. Vertrek om 14.11 uur.

Lommel Kinderstoet in Lutlommel. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.



Dinsdag 13 februari

Wellen Lichtstoet in Wellen. Vertrek om 20.11 uur.

Voeren Stoet van de Waggelerre in ’s-Gravenvoeren. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Lanaken Stoet in Smeermaas. Vertrek om 15.11 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Maaseik Kloontjesstoet in Maaseik. Vertrek om 20.11 uur.

Overpelt Stoet Sint-Oda. Vertrek om 13 uur. Toegang is gratis.

Riemst Kinderstoet in Kanne. Vertrek om 14 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 17 februari

Maasmechelen Stoet in Uikhoven. Vertrek om 14.11 uur.

Riemst Stoet in Genoelselderen. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Heers Stoet in Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Zondag 18 februari

Bilzen Stoet in Bilzen. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Borgloon Stoet in Borgloon. Vertrek om 14.11 uur.

Dilsen-stokkem Stoet in Rotem. Vertrek om 14.11 uur.

Overpelt Stoet in Overpelt. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Voeren Stoet van de Boemelaire in Sint-Martens-Voeren. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Maasmechelen Stoet in Opgrimbie. Vertrek om 14.11 uur.

Kinrooi Stoet in Kessenich. Vertrek om 14.11 uur.

As Stoet in As. Vertrek om 14.33 uur. Toegang bedraagt 2 euro.

Zaterdag 24 februari

lanakenLichtstoet in Gellik. Vertrek om 19 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Zondag 25 februari

Dilsen-stokkem Stoet in Stokkem. Vertrek om 14.11 uur.

Leopoldsburg Stoet in Leopoldsburg. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 4 euro.

Borgloon Stoet in Haren. Vertrek om 14.11 uur.

Zaterdag 3 maart

Riemst Lichtstoet in Vlijtingen. Vertrek om 19.33 uur. Toegang is gratis.

Maasmechelen Kinderstoet in Mechelen-aan-de-Maas. Vertrek om 14.11 uur.

Zondag 4 maart

Maasmechelen Stoet in Mechelen-aan-de-Maas. Vertrek om 14.11 uur.

Meeuwen-gruitrode Stoet in Meeuwen. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Diepenbeek Stoet in Diepenbeek. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 2,50 euro.

Zaterdag 10 maart

Bree Lichtstoet in Bree. Vertrek om 20.33 uur. Toegang bedraagt 4 euro, tot 14 jaar gratis.

Lanaken Stoet in Veldwezelt. Vertrek om 14.33 uur. Toegang bedraagt 3 euro.

Hasselt Clownenstoet in Hasselt. Vertrek om 15 uur. Toegang is gratis.

Zondag 11 maart

Maaseik Stoet in Maaseik. Vertrek om 14.11 uur.

Hasselt Stoet in Hasselt. Vertrek om 14.11 uur. Vrije bijdrage.

Maasmechelen Stoet in Eisden-Tuinwijk. Vertrek om 14.11 uur.

Riemst Stoet in Val-Meer. Vertrek om 14.33 uur. Toegang is gratis.

Zaterdag 17 maart

Riemst Stoet in Millen. Vertrek om 14.33 uur. Toegang is gratis.

Hasselt Lichtstoet in Banneuxwijk. Vertrek om 20.11 uur.

Maaseik Lichtstoet in Opoeteren. Vertrek om 20.11 uur.

Zondag 18 maart

Halen Stoet in Halen. Vertrek om 14.33 uur. Gratis.

Diest Stoet in Diest. Vertrek om 14.33 uur. Toegang is gratis.

Bilzen Stoet in Grote-Spouwen. Vertrek om 14.11 uur. Toegang bedraagt 2 euro.

Maasmechelen Stoet in Kotem. Vertrek om 14.11 uur.

Ham Stoet in Oostham. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Zondag 25 maart

Tessenderlo Stoet in Tessenderlo. Vertrek om 14.11 uur. Toegang is gratis.

Maandag 2 april

Hasselt Paasmaandagoptocht in Kermt-Spalbeek-Tuilt. Vertrek om 13.11 uur.

Zondag 8 april