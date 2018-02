Oxfam: “Lessen getrokken uit seksueel misbruik van medewerkers in Haïti”

De humanitaire organisatie Oxfam België geeft in een persbericht vrijdag toe dat een aantal beschuldigingen over seksueel misbruik in Haïti in 2010 door Britse Oxfam-medewerkers juist waren.

“Verschillende medewerkers werden ontslagen en anderen hebben zelf gekozen om Oxfam te verlaten, terwijl het onderzoek nog liep.” De organisatie somt ook maatregelen op die ze nam om het misbruik in de toekomst te voorkomen.

Met het persbericht reageert Oxfam op berichten in de Britse krant The Times over de seksorgieën die opgezet werden met prostituees door Oxfam-medewerkers in Haïti in 2010, na de aardbevingsramp op het Caribische eiland.

Eigen onderzoek

Oxfam wijst erop dat Oxfam UK met een eigen onderzoek was gestart, omdat het ging om medewerkers van de Britse tak van Oxfam. Oxfam UK maakte het onderzoek publiek door persberichten op 5 augustus en 5 september 2011. De betrokken medewerkers werden toen geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

“De beschuldigingen van seksueel misbruik werden onderzocht en in detail beschreven in het onderzoeksrapport, samen met de resultaten en geleerde lessen. De Britse Charity Commission bevestigde dat Oxfam de nodige maatregelen had genomen”, stelt Oxfam nu.

“Na het onderzoek heeft Oxfam UK een grondige evaluatie gedaan. Als gevolg daarvan werd een specifiek ‘Safeguarding Committee’ opgericht, net als een hotline voor klokkenluiders. Beiden waren onderdeel van een pakket aan maatregelen om te garanderen dat we al het mogelijke doen om misbruik te voorkomen en de manier waarop we mogelijke gevallen van misbruik onderzoeken, te verbeteren”, besluit Oxfam.