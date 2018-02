Bakken met Sofie Dumont: onder deze flamingotaart zit een leuke verrassing

Wat doe je met kinderen als het koud is in de vakantie? Als je het aan Sofie Dumont vraagt: iets lekkers bakken. Samen met dochtertje Grace bakt ze een feesttaart die de vorm heeft van een flamingo, maar eronder gaan zeker dertig kleine cupcakes schuil. Om een hele krokusvakantie van te smullen.

Ken jij het heerlijke receptenplatform van Sofie Dumont al? Surf naar www.sofiedumont.be voor meer lekkers!

INGREDIËNTEN CAKE (35-TAL KLEINE CUPCAKES)

- 65 g zachte boter

- snuifje zout

- 100 g kokosbloesemsuiker

- 10 g maanzaad

- 1 tl bakpoeder

- rasp (enkel het gele laagje) en sap van 1 biocitroen

- 175 g speltbloem

- 125 ml (plantaardige) melk

- 2 eiwitten

INGREDIËNTEN TOPPING

- 400 g roomkaas

- 3 el kokosbloesemsuiker

- 4 el cashewnoot (1 nacht geweekt in koud water of 1 uur in warm water)

- 30 ml melk

Voor de kleuren:

- rodebietenconcentraat

- natuurlijke eetbare eigeelkleurstof

- raw cacaopoeder

BEREIDINGSWIJZE CAKE

- Voeg bij de zachte boter, een snuifje zout, het bakpoeder, maanzaad en kokosbloesemsuiker.

- Rasp er het gele laagje van de citroen over en voeg er het citroensap bij.

- Klop goed los.

- Meng er de helft van de speltbloem onder. Voeg de melk toe en de rest van de speltbloem, meng onder elkaar tot een homogeen deeg.

- Klop het eiwit tot schuim.

- Meng het onder het deeg.

- Giet het deeg in een spuitzak.

- Vul de kleine cupcakevormpjes en bak ze 10 minuten op 170°C, laat afkoelen

BEREIDINGSWIJZE VERSIERING

- Meng de kokosbloesemsuiker onder de roomkaas.

- Cutter de cashewnoten.

- Voeg er de melk bij en cutter tot gladde massa.

- Meng onder de roomkaas.

- Schep een portie in 3 kleine potjes voor het kleuren van de ogen, de poot en de snavel: eentje mengen we met eigeelkleurstof, eentje natuur en eentje met cacaopoeder.

- Het overblijvende deel mengen we met rodebietensap voor het kleuren van het lijf van de flamingo.

- Doe de verschillende roomkaasmengelingen in 4 spuitzakken.

- Maak een flamingovorm met ongeveer 25 cupcakes.

- En soort bloemvorm met nek, langwerpig lijf en 3 cakejes onder elkaar voor de poten.

- Spuit dotjes roze roomkaas over de cupcakes die het lijf van de flamingo gaan vormen en strijk uit met een kleine paletmesje.

- De natuurroomkaas spuiten we over de 3 cupcakes die de basis van de poot vormen en als oog.

- Met de gele roomkaas spuiten we de poot en deel van het bekje.

- De bruine roomkaas vormt de bek en de pupil.

TIP

De overblijvende cupcakes kunnen apart versierd worden met de resterende toppings. Alleen dat al is feest voor de kinderen!