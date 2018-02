Kust verwacht 350.000 dagtoeristen in krokusvakantie

Foto: Hollandse Hoogte / Just like to travel

De toeristische sector aan de kust kijkt positief vooruit op de komende krokusvakantie. Er worden 350.000 dagtoeristen verwacht. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer vrijdag na een rondvraag.

Het weer zal zo vroeg in het voorjaar een belangrijke factor spelen, maar Westtoer verwacht toch dat 350.000 toeristen een dagje naar zee zullen trekken. Ook voor tweedeverblijvers is het vaak terug een eerste ontmoeting met de kust in het jaar. Ook de hotelsector is optimistisch, zeker omdat Valentijn mooi in het midden van de vakantie valt. “Het aanbod omtrent Valentijn breidt uit. De unieke dag tijdens de week, woensdag 14 februari, is voor de toeristische sector een gelegenheid om ook tijdens de twee weekends een origineel aanbod voor te stellen. Voor de weekends noteren de hotels nu al een bezetting van ongeveer 70 procent. Bij goed weer blijven de last-minute reservaties een trend.”

“De kust heeft meer dan ooit een aanbod voor de vier seizoenen. Zowel weekends als vakantieperiodes buiten het zomerseizoen scoren prima. Toeristen genieten het hele jaar door van de unieke troeven van de kust”, aldus Franky De Block, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer. Twee derde van de omzet aan de kust wordt gerealiseerd buiten de zomermaanden.