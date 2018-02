“Door dragen van helm veel minder hoofdletsels bij skiongevallen”

Een helm is een hoofdzaak. Niet alleen bij het rijden met de (motor)fiets, maar ook bij het skiën. Tegenover 2009 zijn er in de wintervakantie van 2017 veel minder ongevallen gebeurd met hoofdletsels tot gevolg. Dat blijkt uit een vergelijking van wintersportongevallen die VAB-Reisbijstand maakte aan de vooravond van een nieuwe krokusvakantie. Waar ongevallen met hoofdletsels in 2009 nog goed waren voor 12 procent van de ongevallen, was dat vorig jaar nog maar 3 procent.

Wintersporters zijn dus blijkbaar gaan inzien dat het dragen van een helm hen behoedt voor zware letsels. Een en ander wordt bevestigd door onderzoek in Nederland. Daar bleek bij een onderzoek in 2016 dat 82 procent van de Nederlanders altijd een helm draagt op de skipiste. In 2002 was dat slechts 24 procent. In bepaalde wintersportlanden geldt zelfs een “helmplicht” op de skipiste: in Italië en Kroatië voor kinderen tot 14 jaar, en in bepaalde gebieden in Oostenrijk voor kinderen tot 15 jaar.

VAB adviseert vrijdag in een persbericht met de resultaten van de ongevallenanalyse om een helm aan te schaffen die voldoet aan de EN 1077 norm. Kies een helm waarbij je een breed gezichtsveld hebt en goed naar links en rechts kunt kijken.

Uit de analyse van VAB blijkt voorts nog dat knieblessures de meest voorkomende zijn: 35 procent van de wintersportblessures zijn knieproblemen. De belangrijkste manier om knieblessures te vermijden, is een goede afstelling van de skibindingen, zodat je ski’s niet aanblijven als je valt en je de knie niet kunt verdraaien.