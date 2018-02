Acteur Sam Louwyck moet rijexamens opnieuw afleggen

De Brugse politierechter heeft Sam Louwyck veroordeeld tot drie maanden rijverbod en een geldboete van 3.200 euro, waarvan de helft met uitstel. De acteur werd betrapt met 1,4 promille alcohol in zijn bloed. De Oostendenaar zal ook alle rijexamens opnieuw moeten afleggen.

Na een feestje liep Sam Louwyck op 6 mei 2017 in Oostende tegen de lamp. De acteur, onder andere bekend van de serie ‘Eigen Kweek’, werd al voor de vierde keer betrapt op rijden onder invloed. In september 2016 veroordeelde de politierechter hem al tot twee maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel. Toen blies hij 2 promille, naar eigen zeggen na het drinken van twee gin-tonics.

“Mijn cliënt heeft een zware job en alcohol is voor hem een soort uitlaatklep. Het is altijd zoeken naar nieuwe projecten”, aldus meester Bruno Lefever. De advocaat legde ook uit dat Louwyck bezig is met een opleiding tot piloot. “Ik sta hier omdat ik besef dat ik in fout ben, dat staat buiten kijf. Ik neem het niet lichtzinnig op”, zei de acteur zelf.

De politierechter veroordeelde Sam Louwyck uiteindelijk tot het minimumrijverbod van drie maanden en een geldboete van 3.200 euro, waarvan de helft met uitstel. Door de veroordeling uit 2016 moet de acteur ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij ook moeten slagen voor medische en psychologische proeven.