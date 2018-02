Jonge renner juicht te vroeg in Ronde van Dubai en ziet zege door de neus geboord, Colbrelli wint koninginnenrit

De Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) heeft vrijdag de vierde etappe van de Ronde van Dubai (2.BC) op zijn naam geschreven. Bovenop de steile slothelling was hij de snelste van een uitgedund peloton. Colbrelli haalde in de slotmeters nog de 19-jarige Amerikaan Brandon McNulty in, die dacht op weg te zijn naar de zege. Elia Viviani (Quick-Step) blijft aan de leiding in het klassement.

Al in de eerste van 172 kilometers trok een vroege vlucht van zes ten aanval, zonder Belgen. In de heuvelachtige finale werd die vlucht herleid tot drie renners: de Amerikanen Brandon McNulty en Robin Carpenter van Rally Cycling en de Ier Connor Dunne (Aqua Blue). De drie voorin reden zo snel dat de ploegen van de kanshebbers in het peloton alles in het werk moesten stellen om de voorsprong kleiner te krijgen. Onder meer Quick-Step voor leider Elia Viviani gooide enkele renners in de strijd.

Aan de voet van de steile slothelling van 300 meter naar de Hatta-dam reed nog steeds een van de vroege vluchters aan de leiding: de amper negentienjarige McNulty. Maar de Amerikaan stortte in op de steilste percentages en werd voorbijgesprint door de hele groep. In die spurt haalde Sonny Colbrelli, vorig jaar nog winnaar van de Brabantse Pijl, het met overschot voor de Deen Magnus Cort Nielsen en de Nederlander Timo Roosen. De jonge Belgen Loïc Vliegen en Nathan Van Hooydonck van BMC werden respectievelijk achtste en tiende.

Viviani finishte als zesde en blijft aan de leiding in het algemene klassement. Hij heeft amper twee seconden voorsprong op dichtste achtervolger Cort Nielsen en vier op Colbrelli. Van Hooydonck is vierde in de stand, Vliegen zesde en Dylan Teuns tiende. Zaterdag wordt de slotrit van de Ronde van Dubai afgewerkt, een vlakke etappe van 129 kilometer.