Gezondheidstoestand Deense prins Henrik ernstig verslechterd

De gezondheidstoestand van de Deense prins Henrik is ernstig verslechterd. Dat heeft het Deense koningshuis vrijdag laten weten. Kroonprins Frederik (49), één van zijn zonen, heeft zijn verblijf in Zuid-Korea, waar hij de opening van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang zou bijwonen, onderbroken en is op de weg terug naar huis.

De 83-jarige Henrik, echtgenoot van de Deense koningin Margrethe (77), ligt sinds vorige maand met een longontsteking in een ziekenhuis in Kopenhagen. Hij liep de infectie op tijdens een vakantie in Egypte. In Denemarken werd een goedaardige tumor in zijn linkerlong ontdekt.

In september vorig jaar werk bekend dat Henrik aan dementie lijdt en zijn koninklijke activiteiten verder zou terugschroeven. Hij had in 2016 al veel officiële activiteiten geschrapt.

Koningin Margrethe trouwde met Henrik in 1967. In 1972 werd ze monarch. Het koppel heeft twee zonen, naast Frederik ook Joachim.