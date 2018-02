Democrate speecht acht uur aan een stuk .... op hoge hakken! Hoe ongezond is dat?

Acht uur aan een stuk heeft de Democratische Nancy Pelosi (77) het Huis van Afgevaardigden toegesproken. Ze hield er een vurig pleidooi voor het lot van de honderdduizenden jonge migranten die uit het land dreigen gezet te worden. Het was al van 1909 geleden dat iemand nog eens acht uur aan één stuk gespeecht had in het Amerikaanse parlement. Maar alle media ter wereld voegden er meteen aan toe: ‘En op hoge hakken!’ Gelijk hadden ze. Maar hoe ongezond zijn hakken nu echt?

Acht uur aan één stuk. Wat een aanslag op de blaas moet dat zijn geweest. Maar als je het op voorhand weet, kun je dat nog wel opvangen. Desnoods met een luier. Als je de reclame mag geloven ...