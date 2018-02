Tweede Amerikaanse ‘shutdown’ in drie weken tijd alweer voorbij: begrotingsakkoord goedgekeurd

De tweede ‘shutdown’ van de Amerikaanse federale overheidsdiensten is al voorbij. Na de Senaat heeft nu ook het Huis van Afgevaardigden het begrotingsakkoord over de financiering van de Amerikaanse overheid goedgekeurd. President Donald Trump moet de wet nog ondertekenen.

De tweede ‘shutdown’ in drie weken was maar van korte duur. Het ging in nadat de Senaat er donderdag (plaatselijke tijd) niet in geslaagd was te stemmen over de begrotingswet voor het verstrijken van de deadline om middernacht, ondanks een politiek akkoord over het wetsvoorstel tussen Republikeinen en Democraten. De Republikeinse senator Rand Paul, die tegen het akkoord is, verhinderde de stemming door urenlang te spreken voor de Senaat.

Dat kon gebeuren doordat de Republikeinse senator Rand Paul uit Kentucky de stemming tegenhield door urenlang te spreken voor de Senaat. Het reglement van de Senaat maakt dat mogelijk. Individuele senatoren genieten er uitgebreide rechten.

Speech van acht uur

Het akkoord van de twee partijen voorziet in een verhoging van de defensie-uitgaven met 165 miljard dollar. Dat was belangrijk voor de Republikeinen. Daartegenover stond ook een verhoging van 131 miljard dollar voor niet-militaire overheidsprogramma’s, zoals gezondheidszorg, infrastructuur, noodhulp bij natuurrampen en inspanningen om de nationale ­opiatenepidemie aan te pakken.

In het Huis van Afgevaardigden was er ook opmerkelijk meer tegenstand tegen het begrotingsakkoord dat de senaatsleiders hadden gesloten. Nancy Pelosi, de Democratische fractievoorzitster in het Huis, deed woensdagliefst acht uur lang haar grote weerstand tegen het akkoord uit de doeken.

Wat is een shutdown?

Als het schuldenplafond van de Amerikaanse regering bereikt wordt en de Republikeinen en Democraten er niet in slagen tot een akkoord te komen, kan de regering in theorie niet verder werken. Geld uitgeven mag en kan dan wettelijk niet meer, want de begroting is op.

In de praktijk kan de werking van de overheid dus niet gegarandeerd worden. Heel wat diensten worden dan bevroren, buiten die diensten die als “essentieel” worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens zo’n ‘shutdown’ wordt 40 procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld in musea, nationale parken of bibliotheken werken.