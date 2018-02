Moskou noemt raids van coalitie “misdadig”, Washington spreekt van zelfverdediging

De Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, heeft donderdag de bombardementen van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten in Syrië bestempeld als “ontoelaatbaar” en “misdadig”. Bij de raids in de provincie Deir Ezzor op Syrische regimegetrouwe troepen vielen meer dan honderd doden. Het ministerie van Defensie van de VS spreekt van zelfverdediging.

De Russische diplomaat zei dat hij ’s ochtends protest aantekende tijdens een vergadering achter gesloten deuren van de Veiligheidsraad over de humanitaire situatie in Syrië. “Dit was ontoelaatbaar, welke de reden ook moge zijn”, zei Nebenzia aan journalisten. Hij zei ook dat hij aan de Amerikanen had gezegd dat ze illegaal in Syrië zijn. “Ze zijn er niet uitgenodigd.”

“Ze zeggen dat ze het internationale terrorisme bestrijden, maar we zien dat het verder dan dat gaat”, zei Nebenzia.

Het Syrische regime noemde de aanval zelfs een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de mensheid.

Vergelding voor eerdere aanval

De VS zegden donderdag dat hun bombardementen van woensdag een vergelding waren voor een eerdere aanval op het hoofdkwartier van een Arabisch-Koerdische coalitie die gesteund wordt door Washington.

Jim Mattis, defensieminister van de VS, zei aan journalisten in het Pentagon dat de luchtaanvallen op de regimegetrouwe strijdkrachten in Syrië slechts een kwestie van zelfverdediging waren. “We gaan ons niet mengen in de Syrische burgeroorlog”, zei hij. De Amerikaanse bevelhebbers namen ook contact op met hun Russische tegenhangers om escalatie te vermijden. “De Russen zegden dat ze niemand ter plekke hadden.”

Het is niet de eerste keer dat de coalitie onder leiding van de VS aanvallen uitvoert op Syrische regeringstroepen. Dat gebeurde in het verleden al onder meer na een vermoedelijke gifgasaanval van het Syrische regime.