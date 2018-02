SP.A wil autobezit overbodig maken tegen 2030

Een eigen wagen bezitten moet tegen 2030 overbodig worden. Tegelijk moet de overheid stoppen met te investeren in bijkomende wegcapaciteit. Er moet met andere woorden een betonstop voor de wagen komen. De Vlaamse socialisten lanceren enkele opvallende voorstellen rond het thema ecologie en willen die aan hun leden voorleggen op het congres van 17 maart.

Luchtvervuiling, klimaatopwarming, afvalproblemen,... Als het van de Vlaamse socialisten afhangt, moeten die ecologische uitdagingen op een radicaal andere manier aangepakt worden. “We moeten het hele perspectief omkeren. Nu rekent men als oplossing op het individu om zijn gedrag aan te passen. Maar dat werkt niet. Er is een collectieve inspanning nodig. Het is de taak van de samenleving om het voor iedereen makkelijk, betaalbaar en vanzelfsprekend te maken om duurzame keuzes te maken”, legt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke uit.

De Vlaamse socialisten schuiven vier grote uitdagingen naar voren: luchtvervuiling en files door de auto, de risico’s van industriële voeding, de plastic soep die onze oceanen bedreigt en de klimaatverandering. Voor elk van die uitdagingen lanceert de partij een reeks voorstellen.

Een van de meest opvallende voorstellen is het plan om autobezit tegen 2030 overbodig te maken. “We zijn niet anti-auto, maar we moeten wel stoppen met de auto de maat van alle dingen te laten zijn. ‘Mijn auto, mijn vrijheid’ wordt steeds vaker de vrijheid om in de groeiende file te gaan staan”, zegt Vandenbroucke.

Als alternatief schuift SP.A een soort “Spotify-systeem voor mobiliteit” naar voren. “Mensen moeten vlot kunnen kiezen tussen openbaar vervoer en veel meer deelsystemen”, klinkt het. Een van de concrete voorstellen daarbij is de realisatie van mobipunten in elke wijk. Die mobipunten zijn een combinatie van parkeerplaatsen voor deelauto’s, aanbod van openbaar vervoer, deelfietsen,...

Geen nieuwe wegen

Tegelijk moet er volgens SP.A een “betonstop voor de auto” komen. Dat wil concreet zeggen dat de bestaande wegen nog wel mogen onderhouden en gemoderniseerd worden, maar dat er geen extra wegen meer bijkomen.

“Ruim acht op de tien gezinnen hebben een eigen wagen, maar die wagen staat 90 procent van de tijd stil. Bovendien kost die wagen 400 euro per maand zonder dat hij één kilometer rijdt. Die wagens nemen in onze vijf centrumsteden alleen ook al 1.000 voetbalvelden aan parkeerruimte in. Dat is ruimte die we beter kunnen gebruiken voor speeltuinen en parken”, aldus Vandenbroucke.

Producten gratis herstellen

Verder willen de Vlaamse socialisten de ‘wegwerpeconomie’ bestrijden door producenten te verplichten hun producten een bepaalde levensduur te geven. Als die producten defect zijn, moeten de producenten ze ook gratis herstellen. En wanneer producten uit gebruik gaan, moeten producenten verplicht worden ze te recycleren. De productie van microplastics en van plastic voor eenmalig gebruik wordt verboden.

In de strijd tegen de klimaatopwarming mikken de socialisten op de grootbanken. Die investeren jaarlijks nog 40 miljard euro in fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. SP.A wil dat de verschillende overheden, die vaak met de grootbanken samenwerken, van die banken eisen dat ze niet langer in fossiele brandstoffen investeren. “We willen pensioenfondsen en banken verplichten om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen en te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.”