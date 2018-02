Politie moest vergiftigde zanger al twee keer beschermen tegen stalking

Oostende - De Oostendse politie heeft verschillende fans van Andrei Lugovski (34), de zanger die vergiftigd werd met het gif thallium, ondervraagd. Wie de populaire tenor naar het leven stond, is nog niet achterhaald. Wel is duidelijk dat de politie al twee keer eerder moest tussenkomen om hem te beschermen tegen een fan.

Zo’n twee jaar geleden kreeg Andrei Lugovski voor het eerst problemen met een jonge fan, zo is te horen in het milieu rond de zanger. Een jonge vrouw, van Russische afkomst, eiste meer dan normale aandacht op. “Ze stalkte hem”, zegt iemand die vaak zijn optredens bijwoont. “We moesten hem afschermen.”

Ze probeerde de zanger in de kleedruimte te benaderen, of wachtte hem op aan zijn huis. In de groep van trouwe fans van Lugovski is de vrouw daarom niet populair. “Ze stuurt ons vriendschapsverzoeken via Facebook, maar we weigeren dat”, zo klinkt het.

Weigerde op te treden

De vrouw zou de zanger ook één keer bijna ten val hebben gebracht. “Andrei stapte het podium af, en ze stak haar voet uit. Hij kon nog net verhinderen dat hij van het trapje op de grond viel.” De politie werd er die avond bijgehaald.

In januari 2017 weigerde Lugovski zelfs op te treden op een nieuwjaarsreceptie in Oostende, omdat hij de bewuste vrouw in het publiek opmerkte. “Ook toen werd de politie gebeld. Een agent heeft de vrouw naar buiten begeleid”, zeggen aanwezigen. “Tot dat gebeurd was, wilde hij niet zingen.” De vrouw woont Lugovski’s optredens nog altijd bij. In december zagen mensen haar nog in het publiek. Of ze ook echt iets met de vergiftiging te maken heeft, is niet bewezen. Maar gerechtelijke bronnen bevestigen dat een van de pistes in het onderzoek een aanval door een jaloerse fan is. De speurders hebben al verschillende bewonderaars van Lugovski ondervraagd, maar niemand is aangehouden. Drie fans zouden op dit moment geviseerd worden.

Pijn

Aanvankelijk werd ook de familie van Lugovski ondervraagd. “Andrei is in december erg ziek geworden”, zegt zijn zus Alina. “Hij sukkelde toen al meer dan een maand met een gebroken voet. Zijn toestand ging achteruit, en hij zag af van de pijn. Dokters vonden niet wat er aan de hand was. We vreesden het ergste.”

Pas vorige week kwam bij een bloedanalyse de toedracht aan het licht: vergiftiging. “Vreselijk”, zegt zijn zus. “Het moet iemand zijn die heel dicht bij hem kan komen. Andrei ligt ondertussen niet meer in coma, maar hij is nog heel zwak. Zijn bloed wordt gezuiverd. Af en toe is hij bij bewustzijn, maar echt spreken gaat nog niet. Hij heeft overal pijn: in zijn buik, aan zijn hart, in zijn hoofd.”