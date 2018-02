“Wie dronken een voertuig bestuurt, heeft ook een moordwapen in de hand”

Een fris pintje, een lekker streekbiertje, een heerlijk glas wijn of bubbels, een frisse gin tonic... wij associëren alcohol met plezierige gebeurtenissen, met feestjes, lekker eten en gezelligheid. Wie met de schrijnende gevolgen van te veel drinken wordt geconfronteerd, piept anders. Dat geldt al zeker voor slachtoffers van verkeersongevallen waarbij er alcohol in het spel was. Alle ontradingscampagnes ten spijt, blijft de groep hardleerse chauffeurs in ons land veel te hoog. Dat sommigen na een ongeval met gewonden of doden zelfs vluchtmisdrijf plegen, tart elke verbeelding. Alsof alcohol het geweten voor eeuwig kan sussen.