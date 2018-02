Wegen en Verkeer is in beroep gegaan tegen de bouwvergunning die Colruyt heeft aangevraagd. De supermarktketen wil een nieuwe vestiging bouwen aan de Heuveneindeweg. De gemeente gaf eerder al een vergunning, maar volgens Wegen en Verkeer is de mobiliteitsstudie niet recent genoeg. Het provinciebestuur behandelt het beroep.