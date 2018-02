Terreurniveau daalt, maar meeste maatregelen blijven

HASSELTHet terreurniveau is dan wel gezakt van drie naar twee, toch behouden heel wat gemeenten hun veiligheidsmaatregelen tijdens carnaval, dat dit weekend officieel van start gaat in Limburg. In Tongeren en Lanaken schroeven ze hun maatregelen wel terug en worden de invalswegen naar de stoet niet langer geblokkeerd door betonblokken of voertuigen. “Die extra maatregelen kosten veel geld, dus als ze niet meer nodig zijn, lijkt het me logisch dat we ze schrappen”, zegt Marino Keulen, burgemeester van Lanaken.