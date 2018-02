Daten op de werkvloer? Wie bij Google of Facebook werkt, moet zich aan één basisregel houden

Wie voor een hip bedrijf werkt dat voordelen biedt als gratis eten, een fitnessruimte of zelfs een bedrijfskapper, spendeert vanzelf meer tijd op de werkvloer - en dus is de kans om er een romance te ontwikkelen ook heel wat groter. Bij hippe bedrijven Facebook en Google is er alvast één basisregel waar iedere werknemer zich aan moet houden.

Op Fishbowl, een socialemediakanaal voor professionele doeleinden, is er de laatste maanden druk gepraat over liefde op de werkvloer. Sinds de getuigenissen over #metoo vertellen veel werknemers er dat ze terughoudender zijn geworden en hun collega’s bijvoorbeeld minder snel complimentjes geven over hun uiterlijk. Anderen zeggen dan weer dat ze hun gedrag niet veranderen en benadrukken dat ze volwassen genoeg zijn om de betekenis van ‘wederzijdse toestemming’ te begrijpen, en dus ook het verschil kennen tussen grensoverschrijdend gedrag en iemand meevragen op date.

Bij Google en Facebook is er één vaste regel voor daten met collega’s. Werknemers mogen een collega maar één keer uitvragen. Als de collega in kwestie ‘nee’ antwoordt, mogen ze het niet opnieuw vragen. Dubbelzinnige antwoorden als ‘ik heb het te druk’ of ‘die avond lukt niet’ tellen ook als nee, laat hoofd arbeidsrecht van Facebook Heidi Swartz weten in The Wall Street Journal. Een relatie met een persoon in een hogere functie moet in het bedrijf niet noodzakelijk gemeld worden aan de HR-verantwoordelijke. Facebook vertrouwt haar werknemers genoeg om een relatie pas te melden als er een belangenconflict zou ontstaan, klinkt het. Als ze zo’n melding in dat laatste geval toch nalaten, volgen er wel disciplinaire maatregelen.

Dat die ‘simpele’ regel niet altijd even duidelijk is, getuigt ex-Google-werknemer Anna Wood. “Ik wist niet of mensen me aan het uitvragen waren of niet”, herinnert ze zich. Wood werkte vier jaar lang voor het bedrijf achter de zoekmachine, tot 2015. Ze herinnert zich dat ze af en toe toevallig op date was beland, terwijl ze eigenlijk dacht dat ze gewoon iets ging drinken met een collega. Volgens een woordvoerder van Google heeft het bedrijf een datingpolicy sinds 2004.