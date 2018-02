Het mysterieuze verhaal van het koppel dat gratis pakjes van Amazon krijgt (en vurig hoopt dat het stopt)

Al maandenlang krijgen Kelly en Mike Gallivan talloze pakketjes van Amazon op hun stoep. Gratis, want de gadgets zijn al betaald. Het bejaarde koppel heeft er toch schoon genoeg van, want geen enkel elektronisch apparaat hebben ze zelf besteld. “Het is echt eng!” reageren ze wanhopig aan The Washington Post.

Het begon allemaal in oktober. De 68-jarige Kelly Gallivan zat rustig wat te lezen, toen er met een wit busje een pakketje van Amazon aankwam bij haar huis in de Amerikaanse stad Acton. In de doos zat een USB-kabel en een speciale oplader. De bejaarde vrouw keek verbaasd op, terwijl ze zich tot haar man wendde. “Waarom heb je dit besteld?” vroeg ze, maar de 70-jarige Mike Gallivan beantwoordde haar met een even verbaasde blik. De twee hadden geen flauw idee waar “al dat technologische gedoe” vandaan kwam.

Houdt niet op

Het bizarre pakketje was al bijna verdwenen uit hun gedachten, toen er keer op keer nieuwe dozen volgden. Niet één, niet twee, maar wel twintig pakketjes werden afgeleverd op hun stoep. Allemaal stonden ze op naam van Mike, geen enkel had een rekening of een betalingsbewijs in zich. De lijst van gadgets groeide snel: opladers, USB-kabels, een hoes voor je televisie, een computergestuurde stofzuiger, een speaker, lampen voor in je tent, een oplaadbare leiband voor honden...

“Eerst vonden we het wel raar. Toen vonden we het wel grappig. Nu vinden we het wel eng”, reageert Kelly aan The Washington Post. “We willen die rotzooi helemaal niet. Oké, er zitten fatsoenlijke dingen tussen, maar we moeten het niet hebben. We voelen ons er super comfortabel bij.”

Niet de eerste keer

Nu het verhaal van het bejaarde koppel viraal gaat, blijkt dat Kelly en Mike niet de enigen zijn met het probleem van de gratis pakjes van Amazon. Enkele Canadese universiteitsstudenten krijgen ze ook toegestuurd. Anoniem, zonder betalingsbewijs. In die dozen zit alles: van iPods tot seksspeeltjes.

“We moeten van deur tot deur gaan bij alle koten om te vragen of iemand ze toevallig besteld heeft. Eerst dachten we dat iemand een grap met ons aan het uithalen, maar nu lijkt het wel veel geld om zomaar een mopje te zijn”, aldus Wiskar aan de nieuwszender CBC. “De vraag is nu: gaat het stoppen en waar komen die pakketjes in hemelsnaam vandaan?”

Mysterieuze verkoper

Toen het bejaarde koppel Amazon contacteerde, kwam de organisatie uit de lucht vallen. Volgens The Washington Post is er wellicht sprake van een mysterieuze verkoper, die op die manier zijn waren geliefd wil laten lijken. Dat werkt wellicht als volgt: de verkoper plaatst zijn producten op Amazon. Van zodra die aangekocht worden, krijgt de verkoper een betere reputatie op de website, waardoor zijn of haar spullen hoger in de rangschikking terechtkomen.

Maar Amazon heeft weet van zulke praktijken. Vandaar hebben zij een speciaal concept bedacht: “de gecontroleerde koper”. Een aankoop die niet verstuurd en aangenomen wordt, bekijkt Amazon niet als geslaagde aankoop, wat dus ook niet meetelt voor de rangschikking. Deze verkoper wil dat wellicht omzeilen door een vals e-mailadres aan te maken in naam van de kopers. Daarmee maakt hij of zij een account op Amazon aan, om de bestelling echt te laten leveren op een legitiem adres, zodat het net lijkt alsof er een werkelijke aankoop is gebeurd. De producten zijn betaald met cadeaubonnen, wat ervoor zorgt dat de identiteit van de koper veel moeilijker te traceren is.

Bijhouden

En Kelly en Mike? Die zijn van plan om de spulletjes weg te geven. Alleen de hoofdtelefoon en de zaklamp gaan ze houden, want dat vinden ze praktisch. “Daar maken we ons niet druk om. Het stoort ons vooral dat er iemand misbruik maakt van onze persoonlijke gegevens, ons adres en onze naam. Dat maakt een mens echt ongerust.”