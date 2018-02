Selena Gomez over depressies en angst: “Deze strijd zal ik heel mijn leven moeten voeren”

In een interview met Bazaar heeft Selena Gomez (25) openhartig verteld over de depressies en angstaanvallen waar de wereldberoemde actrice en zangeres al meermaals mee in aanraking kwam. “Deze strijd zal ik heel mijn leven moeten voeren”, klinkt het.

Gomez, bekend als lief van Justin Bieber, de producer van 13 Reasons Why en ster in tal van Hollywood-films, heeft naar eigen zeggen maar één echt doel in 2018: gezond blijven. “Wie me kent, weet dat mijn gezondheid en welzijn altijd op de eerste plaats zullen komen.”

“Ik heb al zoveel problemen gehad met depressies en angstaanvallen, waar ik al heel open over geweest ben, maar ik zal dat nooit kunnen overwinnen. Er is geen dag waarop ik denk: wauw, ik ben hier in een mooie jurk, ik heb gewonnen. Deze strijd zal ik voor de rest van mijn leven moeten voeren. Daar kan ik mee om, maar ik weet dat ik mezelf zal kiezen voor iemand anders. Met die instelling ben ik aan het nieuwe jaar begonnen. Ik wil gezond zijn. Als dat lukt, valt al de rest wel op zijn plaats.”

Niet eerste keer

Zoals ze zegt, is het niet de eerste keer dat Gomez in interviews verteld heeft over haar mentale problemen. In 2016 gaf ze toe lupus te hebben, een aandoening die zich op verschillende manieren kan manifesteren. “Ik heb ontdekt dat angst, paniekaanvallen en depressies er het gevolg van kunnen zijn. Daarom ga ik proactief zijn en even vrij nemen van alles. Ik moet nu focussen op mijn gezondheid.”