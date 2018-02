Joke Van de Velde mist Gouden Schoen-gala door ferme tegenslag: “Bestolen door poetsvrouw”

Wat een glamoureuze avond uit moest worden, is voor Joke Van de Velde een avond om snel te vergeten geworden. Net voor ze naar het gala van de Gouden Schoen wilde vertrekken, stelde ze vast dat er juwelen verdwenen waren uit haar huis. “Bestolen door de poetsvrouw”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

Wie Gouden Schoen zegt, zegt Joke Van de Velde. De voormalige Miss België is er elk jaar een van de knapste verschijningen op de rode loper. Dit jaar kwam het niet zover, zo meldde ze zelf op Instagram. “Geen Gouden Schoen, met dank aan een “sympathieke” juwelendief op het commissariaat in Gent”, schreef ze er.

De verdwijning van de juwelen ontdekte ze vlak voor haar vertrek. “Toen ik mijn juwelen ging ophalen bij mijn ouders in Melle, bleken er een aantal spoorloos te zijn”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. “Het waren belangrijke juwelen voor mij, met vooral een emotionele waarde.”

De dief is intussen bekend bij Van de Velde. “Onze eigen poetsvrouw, die we jammer genoeg vertrouwen”, klinkt het. “Ik heb meteen aangifte gedaan en een klacht ingediend bij de politie. De zaak is nu in handen van het parket.”

De uitreiking van de Gouden Schoen aan Ruud Vormer maakte ze dan ook niet mee. “Ik was zo geschrokken dat ik er totaal geen zin meer in had. Ik hoop van harte dat ik de juwelen nog terugzie. Emotionele waarde kan je nooit terugkopen. Blijkbaar kan je tegenwoordig echt niemand meer vertrouwen.”