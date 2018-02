Hermes Oostende via golden set naar kwartfinales

Brussel - Zonder Anna-Maria Bajde (voet) en Lien Moijson (beroepsomstandigheden) kwalificeerde Hermes Oostende zich na winst in de golden set voor de kwartfinales van de Challenge Cup.

Hermes Oostende had de thuismatch met 3-0 gewonnen en moest in het Servische Obrenovac twee sets winnen. Daarin slaagden ze niet. De discipelen van coach Frederik De Veylder maakten het dan maar af in de golden set.

In de initiële set bleef Hermes tegen de verdedigend sterke Serviërs via 8-7 en 16-15 tot 21-19 in koers. Hermes opende het best set twee maar de bezoeksters stapelden na 5-8 de fouten op: 21-14. De derde deelbeurt verliep evenwichtig maar na 21-17 liet Obrenovac zich de voorsprong niet meer ontfutselen: 25-22.

In de beslissende golden set stroopte Hermes de mouwen op. Van 3-5 kantelde de score echter naar 6-5. Met sterke opslagen stuurde Coolman Oostende van 11-9 naar 11-13. De Valkeneer benutte het tweede matchpunt.

In de kwartfinales (21 en 28 februari) ontmoet Hermes Oostende het Turkse Bursa met Charlotte Leys, kapitein van de Yellow Tigers.

De punten van Hermes Oostende: Lafeber 6, De Winne 1, Coolman 20, Van Acker 7, De Valkeneer 16, Daniels 7, Crispyn 0, Huybens 0, Van den Berghe 0, Roels 0.

Setstanden: 25-21, 25-16, 25-22, (golden set) 13-15.