België klopt Zwitserland en blijft in de race voor de top 8 op WK indoor hockey

De Belgische hockeymannen (FIH 16) hebben donderdagavond in Berlijn in hun vierde groepswedstrijd op het WK indoor Zwitserland (FI 8) verslagen met 2-0. Met vier punten na evenveel wedstrijden behoudt België een kans op de kwartfinales van vrijdag. Om de laatste acht te bereiken moet er vrijdagmorgen absoluut gewonnen worden van Zuid-Afrika, dat nog geen enkel punt pakte. Daarenboven mag noch Rusland (tegen Iran), noch Zwitserland (tegen Oostenrijk) een punt pakken.

De Indoor Red Lions namen op het EK in Antwerpen vorige maand nog met 2-1 de maat van de Zwitsers, en konden ook nu de volle buit pakken. Tom Boon opende de score na veertien minuten door de eerste strafcorner van de Belgen te benutten. Na rust verdubbelde Maxime Plennevaux (25.) de voorsprong van de Belgen en die 2-0 bleek meteen de eindstand.

De Belgen kennen tot dusver een tegenvallend WK met nederlagen tegen Oostenrijk (7-2) en Rusland (4-5) en een gelijkspel tegen Iran (3-3).

De eerste vier landen van elke poule stoten door naar de kwartfinales vrijdagavond. De halve finales staan zaterdag geprogrammeerd, de finale zondag. De laatste twee landen in de twee poules spelen in de laastste klassementswedstrijden om posities negen tot twaalf.

“We hebben het recht niet meer fouten te maken”, was Tanguy Zimmer na afloop duidelijk. “We hebben ons de betere getoond op tactisch, technisch en vooral mentaal gebied.”

“We hebben alles gegeven vanaf het begin van de partij”, stak Zimmer van wal. “Dat was deze morgen tegen Rusland en in de andere ontmoetingen misschien niet het geval. We incasseerden ook te veel treffers. Eindelijk hebben we eens de nul kunnen houden. Dat maakt het zoveel gemakkelijker om te winnen.”

De troepen van bondscoach van Alexandre de Chaffoy mogen zo blijven dromen van de laatste acht. Al moet daarvoor vrijdagmorgen wel gewonnen worden van Zuid-Afrika en mag noch Rusland (tegen Iran), noch Zwitserland (tegen Oostenrijk) een punt pakken.