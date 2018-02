FA beschuldigt West Brom-aanvaller Jay Rodriguez van vermeend racisme

Brussel - De Engelse voetbalbond (FA) heeft Jay Rodriguez (West Bromwich Albion) ervan beschuldigd racistische commentaren te hebben geuit op het voetbalveld. Rodriguez zou zich denigrerend uitgelaten hebben over het ras en de huidskleur van Gaëtan Bong, tijdens de wedstrijd tegen Brighton van 13 januari.

“Er is een sterk vermoeden dat Rodriguez in beledigende woorden verwees naar de etnische origine, huidskleur of ras van Gaëtan Bong,” verklaarde de FA in een communiqué. West Bromwich-coach Alan Pardew zegt verrast te zijn door de beschuldigingen. “Ik heb het incident niet zien gebeuren, maar ik ken Jay goed. Daarom kan ik enkel zeggen dat ik het allemaal maar moeilijk te geloven vind,” aldus Pardew.

Rodriguez zelf ontkent de beschuldigingen en noemt ze “onwaar”. De speler heeft nog tot 16 februari om op de beschuldigingen te antwoorden.