Sociale media steeds belangrijker in verkiezingsstrijd: campagnes op Facebook van start

Hasselt -

Wie vriend is met iedereen op Facebook, zag ongetwijfeld al wat campagneberichten voorbijkomen. Sommige boegbeelden kiezen voor samenwerking met een communicatiebureau, anderen houden de touwtjes liever zelf in handen. Maar dat de sociale media een rol zullen spelen in die campagnes, daar is iedereen het over eens. “Het is vandaag heel moeilijk voor de partijen om dé kiezer te identificeren en sociale media zijn daarin een handig instrument”, weet Philippe De Vries, docent politieke marketing aan de Universiteit Antwerpen.