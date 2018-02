Belgian Cats met twee jonge talenten naar Tsjechië

De Belgian Cats stapten deze ochtend op het vliegtuig richting het Tsjechische Praag. Bondscoach Philip Mestdagh kan niet rekenen op Ann Wauters (knie). In de selectie van twaalf, naast sterkhouders als Emma Meesseman, Kim Mestdagh, Antonia Delaere, Julie Allemand, Kyara Linskens en Julie Vanloo, twee jonge talenten van Sint-Katelijne-Waver: Billie Massey (17) en Laure Resimont (20).

Donderdagavond trainden de Cats in Praag. Ook vrijdag staan er twee oefensessies op het programma. Zaterdag werken de Belgan Cats in Praag de derde EK-kwalificatiewedstrijd af. België en Tsjechië tellen 2 op 2 en kampen voor groepswinst. Het EK gaat in 2019 in Servië en Letland door. Van de acht poules zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst Ook de zes beste nummers twee zijn gekwalificeerd voor Eurobasket 2019. “Wij gaan voor winst in Tsjechië,” liet een ambitieuze Antonia Delaere onderweg naar Praag horen. Vorige zomer veroverden de Belgian Cats in Tsjechië de bronzen medaille en kwalificeerden zich voor het eerst voor het WK (22 tot 30 september in Tenerife).