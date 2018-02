Dries Wouters ontbolstert onder Philippe Clement als middenvelder: “Deze trainer ziet het wel in mij”

Een overvolle ziekenboeg, tegenvallende resultaten en een trainerswissel. Het is de perfecte samenvatting van het seizoen van KRC Genk. Maar zoals steeds heeft elk nadeel zijn voordeel. Vraag het maar aan Dries Wouters. De 21-jarige Tongenaar heeft sinds Nieuwjaar de kans gekregen om zich te ontplooien. Als middenvelder dan nog. “Deze trainer ziet het wel in mij.”

Een voetballoopbaan maakt soms de vreemdste kronkels. In de herfst van vorig jaar kwamen we pa Wouters en makelaar Guy Vandersmissen toevallig tegen op de parking in Genk net na een onderhoud met Patrick ...