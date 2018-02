Mariaziekenhuis Noord-Limburg pakt uit met Belgische primeur

Overpelt -

In Mariaziekenhuis Noord-Limburg krijgt de chirurg binnenkort hulp van een robot bij het zetten van knieprotheses. “Het is de eerste robot voor kniechirurgie in België”, zegt professor Bernard Himpens, algemeen directeur van het ziekenhuis. Het voordeel? “Een robot werkt preciezer en dat versnelt de revalidatie”, zegt chirurg Geert Leirs. In een latere fase zal men met dezelfde robot ook heupoperaties uitvoeren.