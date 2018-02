Fernando Gaviria scoort hattrick in eigen land

Fernando Gaviria (Quick Step Floors) heeft donderdag zijn hattrick vervolledigd in de Colombia Oro y Paz (2.1). De Colombiaan won na de eerste en de tweede ook de derde etappe in eigen land. Na 163,2 kilometer tussen Palmira en Buga was Gaviria in een massaspurt sneller dan de Italiaan Matteo Malucelli (Androni-Sidermec) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon).

Gaviria behoudt ook de leiding in het algemeen klassement. De spurter telt 17 seconden voorsprong op Molano en 23 seconden op Malucelli. Vrijdag wacht de renners in Colombia een eerste heuvelachtige etappe. Na de start in Buga trekke de renners op pad voor een rit van 149,5 kilometer met aankomst boven op Alto Boqueron.