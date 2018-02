“Pendelstudent geeft 77 euro per week uit”

Hasselt / Diepenbeek -

Naast de algemene studiekosten zoals het inschrijvings- en boekengeld heeft een student natuurlijk ook wat geld nodig om de week te overleven. Een pendelstudent geeft meer uit aan vervoer, een kotstudent betaalt dan weer meer aan eten. “Wat voeding, vrije tijd en kleren betreft, geeft een pendelstudent gemiddeld 310 euro per maand of 77,50 euro per week uit”, zegt Dieter Stynen van de Gezinsbond. “Voor een kotstudent is dat 435 euro per maand of 108 euro per week.”