Vader sterft door betonblok die minderjarigen vanop brug naar beneden gooien

Voor de correctionele rechtbank van Charleroi is donderdag het proces begonnen over een dodelijke worp met betonstenen vanop een brug over de A503 in Marcinelle. De 34-jarige autobestuurder Gregory Aldruide, vader van vier kinderen, werd op slag gedood. De twee beschuldigden, destijds minderjarig, hebben bekentenissen afgelegd.

De feiten speelden zich af in de nacht van 14 december 2014. Twee jongens - van 16 en 17 jaar - stonden op de brug over de A503, een verbinding met de ring rond Charleroi. Ze gooiden betontegels naar passerende voertuigen. Een van de stenen doorboorde de voorruit van een auto. De bestuurder, Gregory Aldruide, was op slag dood.

De twee jongens werden snel geïdentificeerd. Na een verblijf van meerdere maanden in een gesloten jeugdinstelling werden ze voorwaardelijk vrijgelaten. Gezien de ernst van de feiten werd een uithandengeving opgestart.

Donderdag erkenden Francesco P. en Seyfi L. dat ze op de brug stonden om stenen op de snelweg te gooien. “We handelden dom”, verklaarde de eerste. “Ik wilde innerlijke boosheid kwijt. De stenen waren gestolen op een bouwwerf. Seyfi vertelde dat hij misschien een voertuig had geraakt. Dat zigzagde. We hebben even gewacht en zijn daarna vertrokken”. Francesco P. staat ook terecht voor slagen aan een leerkracht in een school in Montigny-le-Tilleul enkele dagen voor het drama.

Seyfi L. verliet enkele weken geleden de gevangenis na een veroordeling tot 40 maanden voor een overval in 2017. Hij erkent de dodelijke steen te hebben gegooid. “Ik gaf me geen rekenschap van het risico. Ik had gedronken en cannabis gebruikt. Toen de politie vertelde dat we iemand hadden gedood, geloofde ik het niet.”

De burgerlijke partijen en het parket komen op 29 maart aan het woord. De defensie pleit op 12 april.