Oudercomité eist onderzoek naar beslissing om kinderen op bosklassen te sturen waar kind werd aangerand

Het oudercomité van de school in Vorst waarvan één van de leerlingen in november vorig jaar werd aangerand tijdens bosklassen, heeft donderdag een onderzoek geëist naar het beslissingsproces van de organiserende macht. Tijdens bosklassen werd een 4-jarig meisje misbruikt. Toch ging nadien nog een andere klas naar hetzelfde domein.

Vooral dat laatste verwijt het oudercomité verwijt de schoolverantwoordelijken. Omdat de ouders van het misbruikte kind de directie had verwittigd en ze dus wel degelijk op de hoogte waren.

Het 4-jarige kind vertelde in november aan zijn ouders over daden tijdens de bosklassen in de buurt van Durbuy die wezen in de richting van misbruik. In het ziekenhuis werd dat vermoeden bevestigd. De ouders verwittigden de school aan de vooravond van het vertrek van een nieuwe groep leerlingen, zo’n 60, naar dezelfde plek. Van 11 tot 14 november was dat.

Het oudercomité verwijt de school het voorzorgsprincipe niet te hebben toegepast door de tweede reis te annuleren en niet te hebben gecommuniceerd. Ze menen ook dat de organiserende macht te zwak heeft opgetreden.

De burgemeester van Vorst verdedigt op zijn beurt het gebrek aan communicatie met de discretie die ouders en het Brussels parket eisten om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Volgens de burgemeester kregen de leraars die meereisden de instructie om de leerlingen nooit alleen te laten. Bovendien zouden psychologen de kinderen bij hun terugkeer in de gaten houden met de steun van het PMS. Een ouder van een kind van de tweede groep leerlingen ontkent dat dergelijke maatregelen genomen zouden zijn geweest. De ouders waren in elk geval niet op de hoogte, luidt het.

Het parket van Brussel wil donderdag enkel kwijt dat het op 5 januari een onderzoek is gestart na een klacht van de ouders. Voorlopig is nog niemand opgepakt, luidt het. Meer commentaar wil het parket niet kwijt.