Veel gejank in ‘Temptation Island’. En alweer iemand die denkt dat hij slimmer is dan de camera’s

Waar is de tijd toen ‘Temptation Island’ nog feest, drank en seks was in plaats van een uurtje therapeutisch huilen? In de derde aflevering, niet toevallig ‘Tears in Paradise’ genoemd, houdt echt niemand het droog.

OPGELET, SPOILERS. Lees niet verder als je de derde aflevering van ‘Temptation Island’ nog wil bekijken.

Deborah huilt omdat ze haar Tim mist, Vanessa huilt om haar Jeremy, Danielle om haar Mezdi. Tim kan op zijn beurt over niets anders praten dan zijn Deborah en zelfs Kevin, van wie iedereen zoveel had verwacht, zit met een kater in de hangmat om zijn Megan te janken. Alle begrip voor de liefde en de pijn die ze met zich meebrengt, maar je kan ook overdrijven. Zo loopt stoere Fabrizio na drie (!) dagen te jammeren omdat Danielle zijn prille liefde niet meteen beantwoordt en nog wel eens aan haar vriend denkt. Om het met zijn eigen woorden te zeggen: “Wat voor een kutverleider ben ik?” Nog even voor de duidelijkheid: het is ‘Temptation Island’, géén ‘Blind Date’, jongens.

Hij zou beter een voorbeeld nemen aan Joshua. De knappe motorcrosser is de steun en toeverlaat van Megan, die ‘zo goed met hem kan praten’. Na enkele drankjes gaat het van praten naar lallen en hysterisch huilen “omdat ze nu pas beseft dat Kevin haar vijf keer bedrogen heeft”. En Joshua, die luistert geduldig, spreekt de troostende woorden ‘hij verdient je niet’ en stuurt Megan netjes alleen naar bed als ze echt te dronken wordt. Meisje, op zo’n man kan je huizen bouwen – onze kop eraf als daar geen halve romance van komt.

Op het manneneiland doen de verleidsters ondertussen hun uiterste best: ze houden een poolparty in witte T-shirts ("Wie wil er mijn ballonnen zien?") en dansen zo sensueel mogelijk. Het lijkt allemaal wat ondankbaar omdat de mannen met hun hoofd bij hun vriendin zitten – maar gelukkig voor hen is er Mezdi. Elk seizoen is er wel één ‘sneaky bastard’ die zich slimmer waant dan de cameraploeg en dit jaar doet hij die titel alle eer aan. Voor de camera weigert hij de massage van Laetitia, maar even later duikt hij wel met haar de zee in. En met Maxime, en uiteindelijk ook met Zwanetta. Want Mezdi wéét dat hij in zee hooguit wazig gefilmd kan worden. Wat Mezdi even vergeet, is dat de rest van eiland ondertussen wel in beeld loopt. Ook als er geroepen wordt: “Mezdi zit met een topless dame in zee! Lekker close!”

En die beelden gaat zijn Danielle volgende week te zien krijgen. Dat Fabrizio zijn tranen maar vast droogt.

De opvallendste uitspraken uit deze aflevering

“Jeremy zal het heel moeilijk krijgen om zijn lul in zijn broek te houden. En dan ben ik de slang” - Verleider Matthew heeft zijn zinnen op Vanessa gezet

“Sowieso snap ik niet dat je iemand na drie dagen echt leuk-leuk kan vinden’ - Danielle heeft haar twijfels bij de eerlijkheid van verleider Fabrizio

“Met zelf dronken te zijn, doe je alleen je hoofd pijn en niemand anders” - de katerige wijsheid van Kevin

“Hey, willen jullie mijn ballonnen zien?” -de verleidsters doen hun best