Hond even van de menukaart tijdens Winterspelen? Zuid-Koreaanse restaurants weigerden

Ongeveer een miljoen honden worden elk jaar opgegeten in Zuid-Korea. Maar met de Olympische Winterspelen voor de deur vroeg de overheid de restaurants om hond even van hun menukaart te halen. Maar helaas: zowat alle eigenaars weigerden.

Vrijdag beginnen de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang met een ongetwijfeld indrukwekkende openingsceremonie. Omdat delegaties uit alle windstreken afgezakt komen naar het land, vond de overheid het een goed moment om de twaalf restaurants die hondenvlees serveren te vragen dat even niet meer te doen.

Maar helaas. Hond is een populaire lekkernij in het land - elk jaar worden ongeveer een miljoen van de dieren opgegeten - en dus zeiden slechts twee van de restaurantuitbaters ‘ja’ op het verzoek. Zelfs de subsidie die ze in ruil zouden krijgen, kon de tien anderen niet overtuigen.

Foto: REUTERS

“We hebben veel klachten gekregen van de uitbaters, die zeiden dat we hun broodwinning willen afpakken”, vertelt Lee Yong-bae, de lokale regeringsleider, aan AFP. “Enkelen van hen gingen er even op in en serveerden bijvoorbeeld varken, maar ze zagen hun inkomsten zo terugvallen dat ze gewoon weer hond begonnen te serveren.”

Wat wel gebeurde: plakkaten met reclame voor hondenvlees zijn veranderd door neutralere om “geen slechte indruk te geven aan buitenlanders”, aldus Yong-bae.

Hond

Hondenvlees eten is “verfoeilijk”, vindt de Zuid-Koreaanse overheid, maar het is wel legaal om het te serveren. Heel wat actiegroepen proberen het vlees verboden te krijgen, maar voorlopig zonder resultaat.