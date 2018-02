“Stijgende lijn in aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag bij jongeren”

Brussel - Awel, de vroegere Kinderen- en Jongerentelefoon, kreeg afgelopen jaar 3.627 meldingen van jongeren over grensoverschrijdend gedrag, goed voor 13 procent van de gesprekken. “Best wel een groot aantal dus, en we zien ook dat dat in stijgende lijn zit”, zei coördinatrice Sibille Declerq donderdag in de commissie inzake grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams parlement.

Het jaarverslag van Awel is nog niet helemaal af, benadrukte Declerq, en de cijfers zijn dus nog niet volledig geanalyseerd. Maar het aantal gesprekken over grensoverschrijdend gedrag zit wel in stijgende lijn, zei ze.

In 2017 registreerde Awel 3.627 gesprekken - via telefoon, chat, e-mail of op het forum - over een of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Goed voor 13 procent van de 27.251 gesprekken.

De organisatie kan nog niet veel zeggen over de redenen waarom, maar is wel van plan om die te onderzoeken “in de komende beleidsperiode”, zei Declerq. In het algemeen is wel duidelijk dat er veel meer meisjes dan jongens naar Awel stappen met een probleem, en dat het vooral gaat om pubers en tieners tussen 13 en 16 jaar.

Awel ziet ook een duidelijke piek van het aantal meldingen als iemand in de media getuigt over een bepaald probleem. “Na een programma op Ketnet waarin een van de acteurs chatte met Awel, zagen we die avond een vertwintigvoudiging van het aantal chatoproepen”, zei Declerq. “We kunnen zo’n pieken eigenlijk niet aan. We hebben meer vrijwilligers, maar dat is nog niet voldoende om alles op te vullen.” De organisatie wil de extra subsidies die minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) heeft vrijgemaakt, inzetten om het aantal medewerkers per avond, te verdubbelen.

Awel werd donderdagnamiddag samen met een drietal andere organisaties in de de jeugdwerking gehoord in de commissie inzake grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams parlement. Die is opgericht naar aanleiding van getuigenissen uit de sportwereld, maar is intussen uitgebreid naar de domeinen jeugd en cultuur.

Uit De Marge, De Ambrassade en Pimento (het vroegere Jong en Van Zin) hamerden net als Awel op de nood aan meer middelen en preventief werk. “Hulpverleners hebben een te hoge dossierlast, waardoor de hulpverlening eigenlijk niet toegankelijk genoeg is en er dus lange wachtlijsten zijn”, zei Ikrame Kastit van Uit De Marge.

Zij benadrukte dat er ook bij de politie nog heel wat kan verbeteren. “We merken dat er een breuk is tussen politie en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, en krijgen daar vrij veel krachten over. Jongeren met een klacht over grensoverschrijdend gedrag worden niet altijd goed opgevangen”, zei ze. “Jongeren met een strafblad worden soms bijvoorbeeld gewoon weggestuurd. In één gemeente hebben we echt moeten smeken bij de politie om de klacht te noteren.”

