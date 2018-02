U geeft elk jaar wat meer aan het goede doel

Brussel - In 2016 hebben de Belgen 224 miljoen euro geschonken aan goede doelen. Dat is 14 miljoen meer dan de 210 miljoen euro die ze in 2015 hadden ingevuld onder de hoofding “Giften” in hun belastingaangifte. Dat blijkt uit de gegevens van de FOD Financiën. Het bedrag aan giften gaat al jaren - op één jaar na - in stijgende lijn. Die stijging heeft vaak te maken met inzamelacties van humanitaire organisaties naar aanleiding van een (natuur)ramp.

“Populaire acties zorgen voor extra giften en verklaren gedeeltelijk een stijging van het globale bedrag aan giften of een daling als er in dat jaar geen dergelijke acties zijn”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

In 2009 werd 137 miljoen aangegeven voor giften, in 2010 ging het over 144 miljoen euro en in 2011 was het bedrag gestegen naar 173 miljoen. De stijging kan voor een stuk toegeschreven worden aan de inzamelacties van het Consortium 12.12 voor de aardbeving in Haïti. Die ramp uit 2010 had ook uitlopers in 2011.

In 2012 werd 170 miljoen aangegeven, in 2013 was het 172 miljoen en in 2014 al 208 miljoen. Die stijgingen kunnen - voor een deel - te danken zijn aan de acties Haiyan 21-21 en Levens Redden-Syrië 12-12 in het jaar 2013.

“De belastingvermindering voor giften aan instellingen in de Europese Economische Ruimte kan ook een verklaring zijn voor de stijging in het aanslagjaar 2010 ten opzichte van 2009 en sindsdien van jaar tot jaar”, geeft Francis Adyns nog mee.

Opvallend is de daling van het bedrag aan giften tussen 2011, toen er 172 miljoen werd gegeven, en de 170 miljoen in het daaropvolgende jaar 2012. “Het optrekken van het minimumbedrag van 30 euro naar 40 euro om van de belastingvermindering te kunnen genieten, is hiervoor een mogelijke verklaring”, zegt Francis Adyns.

Tot slot nog dit, niet alle donateurs vullen hun giften in op hun belastingaangifte. En er zijn ook inzamelacties, zoals de Warmste Week, die geld inzamelen zonder dat ze een fiscaal attest voor belastingvermindering toekennen.

