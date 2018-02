“Puigdemont kan Spaans-Belgische relaties verzuren”

De aanwezigheid in België van de Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont en diens voornemen om (opnieuw) de regio Catalonië onder zijn hoede te nemen vanop afstand, kunnen op langere termijn schade berokkenen aan de “vriendschappelijke banden” tussen Spanje en België. Dat heeft donderdag de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Alfonso Dastis, aan het Franse agentschap AFP gezegd.

“In principe mag hij een normaal leven in België leiden”, aangezien hij door geen enkel internationaal arrestatiebevel wordt geviseerd, zei Dastis. “We vinden absoluut niet dat België illegale toestanden toelaat”. Dat zou veranderen mocht Puigdemont zijn voornemen waarmaken, Catalonië vanuit België te leiden. “Zeker is, dat dit in politieke termen niet comfortabel is voor de Belgische noch de Spaanse regering”.

(belga)