Kans op intense winterse buien: “Er kan tot vijf centimeter sneeuw vallen”

In december viel er een stevig pak sneeuw in Vlaanderen Foto: Kurt Desplenter

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum raden aan om morgen niet de baan op te gaan. Er worden intense sneeuwbuien voorspeld waardoor het gevaarlijk glad kan worden.

Weerkaart vrijdag Foto: KMI

Vrijdag krijgen we zwaarbewolkt weer met soms intense sneeuwbuien in het westen en later ook in het centrum van het land. In de loop van de namiddag bereikt de sneeuw ook het oosten van het land. Op sommige plaatsen kan er tot vijf centimeter sneeuw vallen.

Op het einde van de dag kan de neerslag in het westen van het land overgaan in smeltende sneeuw, korrelhagel of regen. De maxima worden bereikt op het einde van de namiddag, met waarden tussen -2 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond +1 of +3 graden in het centrum en tot +4 graden aan de kust.

“Blijf thuis”

Toch raadt het Agentschap Wegen en Verkeer aan om morgen thuis te blijven als het kan. Door de sneeuw is er kans op gladde wegen. “De strooidiensten van het agentschap volgen uiteraard de toestand op de weg op en strooien/ruimen waar mogelijk. Een strooiwagen kan niet overal tegelijk zijn, waardoor de wegen er tijdelijk extreem glad kunnen bijliggen”, zo klinkt het in een persmededeling.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het overwegend zwaarbewolkt, met buien van smeltende sneeuw, korrelhagel of regen in de westelijke landshelft. In de Ardennen verwachten we nog sneeuwbuien. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +3 à +4 graden aan de kust.

Foto: Dajo Van den Bussche

Zaterdagochtend lijkt de sneeuw- en regenzone ons land te verlaten. Aan de achterzijde van die storing verwachten we brede opklaringen: in het westen van het land al vanaf de ochtend, maar rond de middag ook in het centrum van het land. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt met mogelijk nog enkele sneeuwvlokken. Maxima van 0 graden in de Ardennen tot 5 graden aan de kust.

Zaterdagavond bereikt een nieuwe storing ons land. In het westen verwachten we regen die geleidelijk overgaat in sneeuw boven het centrum en het oosten van het land, waar de temperaturen opnieuw negatief zullen worden.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met regen of buien, in de Ardennen kan er nog sneeuw of smeltende sneeuw vallen. In de loop van de namiddag wordt het in het westen en het centrum van het land geleidelijk droger en kunnen enkele opklaringen voorkomen. De temperaturen liggen tussen +1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.