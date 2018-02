“Nieuws dat raket met Tesla ruimte is ingestuurd is fake news”

Brussel - Samenzweringstheorieën, ze zijn van alle tijden en van alle slag. Het lijstje ruimtevaartexploten die volgens sommigen niet koosjer zijn, heeft er een nieuw vehikel bij: de (geslaagde) lancering van de Falcon Heavy draagraket met als nuttige lading een Tesla-sportwagen.

Dinsdagavond slaagde het Amerikaanse bedrijf SpaceX erin bij de eerste test met zijn zware versie van zijn Falcon te scoren. Dat het gevaarte voor die test geen nepsatelliet meevoerde - zoals bij dergelijke demonstratievluchten meestal het geval is - maar een heuse Tesla-sportwagen was mooi meegenomen publiciteit voor de raket- én autobouwer. Hun ceo is dezelfde: Elon Musk.

Meer nog, de wagen was met een dummy astronaut gefilmd terwijl hij na uitzetting rond de Aarde draaide.

Maar dat kan niet volgens de Flat Earth Society, aldus de gezaghebbende website space.com. Die organisatie spaart moeite noch tijd om te propageren dat onze planeet niet rond, maar plat is.

Volgens de Flat Earth Society hoort SpaceX thuis bij instanties die daaromtrent samenzweren, zoals bijvoobeeld het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

De Flat Earth Society zegt ten gronde dat de foto’s van de Tesla in space door “FakeX” gephotoshopped zijn.

(belga)